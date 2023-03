Alonso tempert verwachtingen na superstart: ’We zullen helaas fouten maken’

De Spanjaard blijft ondanks het uitmuntende begin bij zijn nieuwe werkgever voorzichtig in zijn ambities voor 2023. „Strijden om de top vijf is iets heel anders dan strijden om pakweg plek twaalf, de druk en adrenaline zijn dan totaal verschillend”, zo vertelt hij tegenover de BBC. „Ik verwacht dan ook dat we helaas fouten zullen maken. Ik zal misschien ook wat fouten maken. Het is een compleet nieuw team, met nieuwe procedures. We moeten met beide voeten op de grond blijven staan.”

Bekijk ook: Fernando Alonso troeft Max Verstappen af tijdens tweede training

Toch hoopt de 41-jarige coureur, die de voorbije twee jaar voor Alpine reed, nog een serieuze gooi naar de wereldtitel te kunnen doen bij Aston Martin. „Het doel op de lange termijn is om te strijden om het kampioenschap, maar ik denk niet dat dat al dit jaar zal zijn.” Of pole position er zaterdag in zit voor hem? „Ik denk niet dat ik zo hoog zal eindigen, maar ik weet ook niet zo goed wat wel een positie om te tevreden over zijn is voor ons.”

Na de testdagen vorige week sprak Alonso de hoop uit dat beide Aston Martins, hij en de toen nog geblesseerde Lance Stroll, tot in q3 zouden kunnen komen. „Het doel is om zoveel mogelijk punten te pakken in de eerste paar races en proberen geen fouten te maken.”