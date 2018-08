LIVE EXTRA - Feyenoord op achterstand in Doetinchem

FC Emmen speelt voor het eerst in de clubhistorie in de Eredivisie en trapt om 12.15 uur af bij ADO. Glenn Bijl en Anco Jansen scoorden voor de club in de eerste helft. In de tweede helft maakte Sheraldo Becker een doelpunt voor ADO.

Ook Feyenoord, dat van de week een draai om zijn oren kreeg in de Europa League, komt zondag in actie. Op de Vijverberg wacht De Graafschap.

Volg alle duels van minuut tot minuut via onze uitgebreide live widget

12.15 uur

ADO Den Haag - FC Emmen 1-2

14.30 uur

De Graafschap - Feyenoord

14.30 uur

Vitesse - FC Groningen

16.45 uur

AZ - NAC Breda

