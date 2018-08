Statistieken eerste speelronde Eredivisie

FC Emmen won voor het eerst in de clubhistorie in de Eredivisie. Bij ADO Den Haag werd het 1-2.

Feyenoord, dat van de week een draai om zijn oren kreeg in de Europa League, verloor verrassend van De Graafschap (2-0). Vitesse was een maat te groot voor FC Groningen (5-1). AZ is koploper na een 5-0 zege op NAC Breda.

12.15 uur

ADO Den Haag - FC Emmen 1-2

14.30 uur

De Graafschap - Feyenoord 2-0

14.30 uur

Vitesse - FC Groningen 5-1

16.45 uur

AZ - NAC Breda

