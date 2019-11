Thiem neemt duik na zege op Federer

Dominic Thiem is de ATP Finals begonnen met een knappe zege op Roger Federer. De Oostenrijker gaat na de eerste dag van het eindejaarstoernooi in Londen aan de leiding in de groep samen met Novak Djokovic. De Serviër had eerder op de dag van de Italiaan Matteo Berrettini gewonnen.

Thiem won in twee sets van de als derde geplaatste Zwitser: 7-5 7-5. Djokovic had Berrettini met ruime cijfers (6-2 6-1) verslagen. De Oostenrijker en de Serviër treffen elkaar dinsdagavond in de tweede partij.

Federer begon zijn eerste wedstrijd in de Björn Borg-groep stroef en kreeg op 0-40 meteen drie breakpoints tegen. De Oostenrijker benutte de derde daarvan en nam een voorsprong. De Zwitser, zesvoudig winnaar van het prestigieuze toernooi, kwam weer terug tot 2-2, maar verloor op 5-5 opnieuw zijn opslagbeurt. Thiem pakte meteen de set met 7-5.

In de tweede set ging het lang gelijk op, maar werd Federer één breakpoint fataal. Thiem mocht serveren voor de zege en benutte zijn kans. Het is de derde keer dit tennisjaar dat hij de Zwitser weet te verslaan.

Djokovic had eerder op de dag het eindejaarstoernooi afgetrapt met een eenvoudige zege op de Italiaan Matteo Berrettini: 6-2 6-1. Op zijn eerste matchpoint op 5-1 in de tweede set sloeg de als tweede geplaatste Serviër meteen toe.

In de Andre Agassi-groep spelen maandag Daniil Medvedev tegen Stefanos Tsitsipas en Rafael Nadal tegen Alexander Zverev. Jean-Julien Rojer en zijn dubbelpartner Horia Tecau spelen hun eerste partij tegen Kevin Krawietz en Andreas Mies.

Bekijk ook: Machtsstrijd in de tenniswereld losgebarsten