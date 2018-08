Emmen schrijft geschiedenis in Eredivisie met zege bij ADO

De Drenthenaren, die voor het eerst in de geschiedenis op het hoogste voetbalniveau spelen, kwamen zeven minuten voor rust op voorsprong. Glenn Bijl zag zijn schoot via de binnenkant van de paal in het Haagse doel belanden, een historische treffer. Even later verdubbelde Anco Janssen de voorsprong door een benutte penalty: 2-0. Op slag van rust had Lex Immers een prima kans op de aansluitingstreffer, maar de Hagenaar kopte maar net naast.

Anco Jansen verdubbelt de voorsprong voor Emmen: 2-0. Ⓒ ANP Pro Shots

Meteen na rust had Emmen een aantal mogelijkheden om op 3-0 te komen, maar het was ADO dat in de 62e minuut via Sheraldo Becker op 2-1 kwam. De spanning in de wedstrijd was weer helemaal terug. Even later had Den Haag een uitstekende kans op de gelijkmaker. Eerst schoot Erik Falkenburg op de paal, meteen daarna miste Becker jammerlijk voor open doel. ADO ging verder op jacht naar de gelijkmaker, maar ook in de vijf minuten extra tijd werd er niet meer gescoord.