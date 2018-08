Vitesse blaast FC Groningen van het veld

De teleurstelling was doordeweeks gigantisch toen Vitesse ondanks een goede wedstrijd in de slotminuut verloor van het Zwitserse FC Basel (0-1). De return in de Europa League wordt daardoor loodzwaar. Tussendoor moest er eerst nog ’even’ worden afgerekend met FC Groningen, dat de eerste competitiewedstrijd onder de nieuwe trainer Jordy Buijs afwerkte.

Na een wat trage beginfase kwam de wedstrijd los nadat Tim Matavz na een kwartier de lat raakte met een kopbal. Daarna was Bryan Linssen wel trefzeker tegen zijn oude club. De aanvaller kwam goed voor zijn man bij een voorzet van Vyacheslav Karavaev en schoot binnen: 1-0.

Vitesse viert de treffer van Jake Clarke-Salter. Ⓒ Hollandse Hoogte

Ritsu Doan, de Groningse uitblinker van het afgelopen seizoen, kwam na 38 minuten met een antwoord. De Japanner reageerde razendsnel en tikte een voorzet van Tom van Weert achter Eduardo: 1-1. Toch zou Groningen met een achterstand de kleedkamer opzoeken. Matu Bero kopte zijn eerste Vitesse-treffer tegen de touwen (2-1).

In de tweede helft was er geen houden aan voor FC Groningen. Roy Beerens profiteerde na een uur van slecht verdedigen van Groningen en frommelde ietwat gelukkig de 3-1 tegen de touwen. Kort daarna was het Jake Clarke-Salter die toesloeg met een snoekduik (4-1). De 5-1 kwam op naam van oud-Groninger Tim Matavz.