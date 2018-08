Horrorweek ’rood’ Feyenoord compleet

Fabian Serrarens opende in de eerste helft de score, waarna Stef Nijland in blessuretijd de tweede treffer binnenschoot. Feyenoord eindigde het duel met negen (!) man na rode kaarten van Eric Botteghin en Jean-Paul Boëtius in de tweede helft.

Trainer Giovanni van Bronckhorst had met afschuw gekeken naar het Europese optreden van zijn ploeg tegen AS Trencin (4-0) en besloot om zijn elftal flink te wijzigen. De coach liet Jeremiah St. Juste, Eric Botteghin, Tonny Vilhena, Robin van Persie en Boëtius terugkeren in zijn basisploeg. Sven van Beek, Sofyan Amrabat, Bart Nieuwkoop, Sam Larsson en Dylan Vente werden naar de bank verwezen.

Ook met al die mutaties legde Feyenoord een povere eerste helft op de mat. De beginfase was nog wel aardig. Na een kwartier leek een schot van Jordy Clasie op weg naar de kruising, maar doelman Hidde Jurjus had een fraaie redding in huis. Kort daarna had ook Vilhena de openingstreffer op zijn schoen, maar de middenvelder schoot hopeloos naast na een voorzet van Steven Berghuis.

De Graafschap werd, onder aanvoering van het altijd fanatieke thuispubliek, na twintig minuten voor het eerst gevaarlijk. Lars Nieuwpoort kopte uit een voorzet op de lat. Na een half uur was het wel raak voor de thuisploeg. Leeroy Owusu vond van dichtbij Justin Bijlow nog op zijn weg, maar de rebound was een prooi voor Serrarens: 1-0.

Die domper kon Feyenoord er na het echec in Slowakije niet bij hebben. De Rotterdammers kwamen na rust een stuk sterker uit de kleedkamer en kregen Boëtius en Vilhena al snel kansen op de gelijkmaker. De Graafschap hield echter stand en zag de kans op een goede afloop na 67 minuten een stuk groter worden.

Botteghin ontving zijn tweede gele kaart, waardoor Feyenoord met tien man verder moest. Toch was de ploeg van Van Bronckhorst nog heel dicht bij de gelijkmaker. Een schot van Boëtius belandde op de paal. Diezelfde Boëtius vergrootte de problemen van Feyenoord met een oliedomme tweede gele kaart voor cynisch applaudisseren. Met negen man was de schade niet meer te repareren voor de Rotterdammers, hoewel debutant Luis Sinisterra in de slotfase slechts een teenlengte tekort kwam om nog 1-1 te maken. Diep in blessuretijd maakte Nijland aan de andere kant aan alle onzekerheid een einde: 2-0.