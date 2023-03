Monsterscore Shakhtar richting Europa League-kraker tegen Feyenoord

De ploeg van de Kroatische trainer Igor Jovicevic was in Lviv met maar liefst 7-0 te sterk voor Metalist 1925 Charkov. Shakhtar kwam daardoor in punten op gelijke hoogte met koploper SC Dnipro-1.

Bij rust stond het al 4-0 voor Shakhtar, onder meer via twee treffers van Oleksandr Zoebkov en een treffer van oud-Ajacied Lassina Traoré. Jovicevic wisselde in de rust Zoebkov en aanvoerder Taras Stepanenko, ongetwijfeld met het oog op het komende duel met Feyenoord.

Geen fans Feyenoord

De clubs treffen elkaar donderdagavond (aftrap 21.00 uur) in de Poolse hoofdstad Warschau. Vanwege de oorlog in Oekraïne speelt Shakhtar daar dit seizoen de Europese thuiswedstrijden. Supporters van Feyenoord zijn niet welkom in het stadion van Legia Warschau. De Rotterdamse club moet van de Europese voetbalbond UEFA een uitwedstrijd zonder publiek spelen vanwege meerdere ongeregeldheden tijdens eerdere Europese duels.

De return in De Kuip is op donderdag 16 maart.