Vliegende start Wijnaldum en Van Dijk

De Egyptenaar Mohamed Salah en de Senegalees Sadio Mané (tweemaal) hebben hun eerste doelpunten alweer te pakken. Daniel Sturridge tekende voor de vierde treffer.

De verwachtingen zijn hooggespannen in de Engelse havenstad. Na de komst van doelman Alisson, middenvelders Naby Keita en Fabinho en vleugelaanvaller Xherdan Shaqiri en het behouden van sterspeler Salah, dromen de fans van de landstitel, de eerste sinds 1990.

Met Alisson en Keita in de basis en Shaqiri als invaller liet Liverpool op het veld zien waartoe het in staat is. West Ham United had niets in te brengen tegen het sterke veldspel van de thuisploeg. Salah en Mané, vorig seizoen samen goed voor 42 competitietreffers, waren in de eerste helft het eindstation van een goed uitgespeelde aanval. In de tweede helft besliste Mané met een strak schot het duel. Sturridge deelde vlak voor tijd ook nog in de feestvreugde.

Verdediger Wesley Hoedt zorgde ervoor dat zijn ploeg Southampton geen doelpunt incasseerde thuis tegen Burnley. Aan de andere kant werd ook niet gescoord, 0-0.