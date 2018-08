Aanvoerder Feyenoord: ’Dit kan niet langer zo’

„Ik weet niet waar ik moet beginnen”, verzuchtte de aanvaller. „We hadden afgesproken om wat meer compact te gaan spelen dan bij AS Trencin (4-0). Maar we laten ons beste spel bij lange na niet zien. Misschien was het iets beter na rust, maar over het algemeen: wat moet je ervan zeggen?”

Na de oorwassing in de Europa League tegen Trencin is de start van Feyenoord in de competitie nu ook een valse. „We moeten dit omdraaien en er voor elkaar zijn”, aldus Clasie. We moeten doorgaan.”

Feyenoord eindigde het duel in Doetinchem met negen man, na rode kaarten voor Eric Botteghin en Jean-Paul Boëtius. Met name laatstgenoemde dupeerde zijn ploeg, nadat hij zijn tweede gele kaart ontving voor cynisch applaudisseren. „Kinderlijk? Ja, dat was het”, vond Clasie. „Dan laat je je ploeg in de steek. Die jongens zullen zelf hartstikke goed weten wat ze verkeerd hebben gedaan, maar na die rode kaart zakten we wel verder weg.”