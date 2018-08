Zilveren plak Van der Poel bij EK

De Nederlands kampioen legde het in de sprint om de titel af tegen de Italiaan Matteo Trentin. De Belg Wout van Aert, net als Van der Poel vooral bekend als veldrijder, werd derde.

De Belgen reden een zeer actieve koers en hadden twee man (Jelle Wallays en Tosh Van der Sande) mee in een ontsnapping die strandde op ruim 50 kilometer voor de streep. Xandro Meurisse was de volgende Belg die het probeerde.

Hij kreeg na enige tijd een tiental mee met onder anderen Van der Poel en Maurits Lammertink, Trentin en diens landgenoot Davide Cimolai en de Spanjaard Jesús Herrada. Het was de beslissende slag, want het peloton - zonder de reeds afgestapte wereldkampioen Peter Sagan - geloofde het in de stromende regen wel.

Met een kleine 10 kilometer te gaan miste Lammertink een bocht, achter hem gleden ook een paar andere renners weg en bleven er vijf man voorop over. Trentin had de meest comfortabele positie met Cimolai als ploeggenoot mee. Die trok de sprint aan voor zijn kopman die Van der Poel in zijn wiel had. De Nederlander, dit jaar goed voor nationale titels als veldrijder, moutainbiker en op de weg, kwam bijna naast de Italiaan maar moest genoegen nemen met zilver. Net voor Van Aert, zijn eeuwige rivaal in het veld.