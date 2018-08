AZ eerste koploper na veegpartij tegen NAC

Tijdens de eerste speelronde van de Eredivisie won de ploeg van trainer John van den Brom eenvoudig van NAC Breda. Door de 5-0 overwinning is AZ op doelsaldo koploper na de eerste speelronde. Afgelopen donderdag vlogen de Alkmaarders er ondanks een 2-1 zege tegen Kairat uit in de Europa League.

Jonas Svensson op weg naar de 2-0. Ⓒ ANP Pro Shots

In eigen huis liep AZ al voor rust over NAC heen. In het tweede gedeelte van de eerste helft scoorden Jonas Svensson, Pantelis Hatzidiakos en Myron Boadu. Tien minuten voor tijd voerde Teun Koopmeiners de score op naar 4-0. Met wat geluk schoot hij raak via de rug van Arno Verschueren.

Kort daarop maakte Bjørn Johnsen zijn debuut voor AZ. De van ADO Den Haag overgekomen spits kwam in de ploeg voor Boadu. Vier minuten later trof Johnsen al doel.

AZ verloor in de zomer 39 doelpunten door het vertrek van de aanvallers Alireza Jahanbakhsh (21) en Wout Weghorst (18). De in 2001 geboren Boadu stond bij de seizoensopener in de spits. In mei maakte de Amsterdammer zijn debuut als invaller. In zijn eerste wedstrijd in de basis was hij meteen trefzeker.