Manchester City deelt direct tik uit aan Arsenal

De formatie van trainer Pep Guardiola won in Londen van Arsenal: 0-2. Raheem Sterling opende in de veertiende minuut de score. Bernardo Silva zorgde in de 64e minuut voor de tweede goal. City was het hele duel de betere ploeg.

Arsenal wordt dit seizoen gecoacht door Unai Emery. De Spanjaard was de afgelopen twee seizoen trainer van PSG en had eerder onder meer Sevilla en Spartak Moskou onder zijn hoede.