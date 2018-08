Zonderland pakt zilver bij EK

Alleen de Zwitser Oliver Hegi deed het beter dan de turner uit Lemmer. Zonderland produceerde een puntentotaal van 14.400. Hegi kwam tot 14.700. Zonderland turnde weliswaar twee combinaties van twee vluchtelementen, maar werd afgerekend op wat slordigheden.

De 32-jarige Nederlander pakte bij de Europese kampioenschappen al zes keer een medaille. In 2011 en 2014 werd Zonderland Europees kampioen op de rekstok.

In 2013 en 2014 pakte Zonderland de wereldtitel. Twee jaar later volgde de bekroning met de olympische titels. De afgelopen jaren slaagde Zonderland er mede door blessures niet in om een grote triomf te pakken.

Zonderland studeerde dit voorjaar af en mikt nu op nieuwe successen, met name eind oktober op de WK in Doha en over twee jaar in Tokio. In Glasgow kwalificeerde hij zich met de beste score (14,333) voor de finale na een oefening met één combinatie: de Cassina-Kovacs.

De combi Kolman-Gaylord 2 deed hij er in de finale achteraan. Daarna ging er het een en ander mis in zijn oefening, maar was zijn afsprong dan wel weer vlekkeloos. Genoeg voor het goud was het niet. Hegi heeft niet de combinaties, levert daardoor in op de D-score, maar pakte meer dan dat terug in de E-score, de waardering voor de uitvoering.