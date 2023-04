Slijtageslag tegen Feyenoord eist tol: bezorgde Mourinho ziet Roma met 9 man eindigen

Tegen Atalanta (3-1 nederlaag, mede door een goal van Teun Koopmeiners) vielen verdediger Diego Llorente en aanvaller Paulo Dybala - die tegen Feyenoord al niet honderd procent fit was - uit bij de ploeg van José Mourinho.

„We beëindigden de wedstrijd met negen man en nog maakten we bijna de 3-2. Het is heel moeilijk voor me om kritisch te zijn op de ploeg. Ze voetballen binnen hun mogelijkheden”, zei Mourinho die verder nog Rick Karsdorp mist. „Elke coach, zelfs die van de rijkste clubs, heeft problemen als er zo veel spelers ontbreken. Voor sommige clubs is het een kleine zorg, voor ons een groot probleem.”

Zaterdag ontvangt AS Roma - vijfde in de Serie A - het op de vierde plaats staande AC Milan, een directe concurrent in de strijd om een Champions League-ticket. Ook volgt over ruim twee weken het eerste duel met Bayer Leverkusen in de halve finales van de Europa League. „We moeten het van wedstrijd tot wedstrijd bekijken. We lopen het risico de Champions League via de competitie niet te bereiken, maar er is ook een kans de Europa League te winnen.”