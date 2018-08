Sifan Hassan Europees kampioen

De 25-jarige atlete maakte haar favorietenrol met glans waar in de finale. Ze zette twee ronden voor het einde aan en rende weg bij de rest. Ze won met overmacht in 14.46,12.

Susan Krumins kon vier dagen na haar verrassende zilveren medaille op de 10.000 meter niet nog eens stunten. De Nijmeegse eindigde als zevende. Maureen Koster, de derde Nederlandse in de finale, werd negende.

De Britse Eilish McColgan, die het tempo de eerste ronden aanvoerde, pakte zilver op zeven seconden achterstand. De Turkse Yasemin Can behaalde brons. De Israëlische Lonah Chemtai Salpeter kon als enige even mee met Hassan in de voorlaatste ronde, maar de winnares van de 10.000 meter vergiste zich een rondje en sprintte te vroeg af.