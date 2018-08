Zilveren plak voor Schippers & co

In Berlijn hoefde het Oranje-viertal in de finale alleen Groot-Brittannië voor te laten. Namens Nederland kwamen Dafne Schippers, Marije van Hunenstijn, Jamile Samuel en Naomi Sedney in actie. Zij realiseerden een tijd van: 42,15.

Bekijk ook: Mannenploeg met NR naar brons

Vier jaar geleden veroverde de Oranjeploeg de Europese titel. Deze keer bleek Groot-Brittannië beter: 41,88. De Britse Dina Asher-Smith veroverde haar derde gouden medaille. Het brons ging naar Duitsland: 42,23.

Voor Schippers is het haar derde medaille van het WK. Eerder dit toernooi pakte ze brons op de 100 meter en zilver op de 200 meter. Op die afstand spurtte Samuel naar brons.