Dost direct weer de held bij Sporting

De club van aanvaller Bas Dost zegevierde met 3-1 in de uitwedstrijd tegen Moreirense. De Nederlandse spits bracht een kwartier voor tijd zijn ploeg voor de eerste keer op voorsprong (2-1). Hij benutte een strafschop. In de extra tijd besliste Dost het duel met zijn tweede treffer.

Dost wilde eind vorig seizoen zijn contract bij de Portugese topclub laten ontbinden nadat hij in mei tijdens een training was aangevallen door hooligans, die teleurgesteld waren in de prestaties van hun club. Bij de vechtpartijen op het veld liep hij een flinke hoofdwond op.

De oud-speler van sc Heerenveen en Heracles Almelo besloot na een gesprek met de nieuwe voorzitter Sousa Cintra en de nieuwe trainer José Peseiro alsnog te blijven. Dost zette vorige maand zijn handtekening onder een verbintenis die hem tot 2021 aan Sporting Portugal verbonden houdt.