Bayern München haalt direct hard uit

Al in de pauze was duidelijk dat de Duitse Super Cup deze keer een prooi zou worden voor Bayern München. Arjen Robben & co legden het in de bekerfinale nog af tegen Eintracht. Deze keer nam de ploeg van Niko Kovac snel afstand tegen de formatie van basisspelers Jetro Willems en Jonathan de Guzman.

Arjen Robben baalt van een gemiste kans. Ⓒ Reuters

Uitgerekend Lewandowski was de grote man bij Bayern München. De Poolse spits, die zich onlangs neerlegde bij het feit dat hij niet mag vertrekken, scoorde drie keer. Joshua Kimmich en Arjen Robben bereidden in de respectievelijk 21e en 26e minuut zijn treffers voor. In de 54e minuut was Thomas Müller de man van de assist.

In de 58e minuut ging Robben naar de kant. Hij werd vervangen door Kingsley Coman, die in de 64e minuut prompt scoorde. Thiago Alcantara maakte vijf minuten voor tijd de laatste goal.

Niko Kavic dicteert. Ⓒ EPA

Voor trainer Kovac was het een speciaal duel. Amper drie maanden geleden won hij als coach van Eintracht Frankfurt de Duitse beker door in de finale met 3-1 te winnen van Bayern München.