Tadic: ’Op 50 procent winnen we van niemand’

„Heracles komt hier, vecht wel en pakt een punt. Het moet voor ons een grote les zijn. Als je voor Ajax speelt, mag dit niet gebeuren. Voor je eigen fans moet je altijd scherp zijn en honderd procent geven. Als we dat doen, hebben we geen zorgen. Maar nu verdienden we het niet om te winnen.”

Tadic besefte dat het de eerste helft wel héél pover was. „We waren niet agressief en klopten geen moment bij Heracles op de deur. Heracles voelde steeds meer een kans te maken. Het is onacceptabel, onmogelijk. Je kunt niet altijd goed spelen. Maar er is nooit een excuus om je niet maximaal in te zetten.”

Na rust vond de natuurlijke leider van Ajax het iets beter. „We waren wat scherper. En nadat Klaas (Huntelaar, red.) erin kwam, namen we wat meer het initiatief en kregen we kansen. Zó moeten we de hele wedstrijd spelen en niet vijf of tien minuten.”

De wisselingen kwamen het spel van Ajax volgens hem niet ten goede. „Maar nog hadden we moeten winnen, veel hongeriger moeten zijn.”

Tadic zei morgen tegen Standard Luik een vlijmscherp Ajax te verwachten. „Wat we tegen Heracles deden, was niet genoeg. We kunnen niet wachten tot iemand anders het voor ons opknapt. Dit is een wake-up-call voor iedereen. We kunnen allemaal goed voetballen, maar mógen niet gemakzuchtig zijn.”

Over zijn eigen optreden was de sterspeler ook niet tevreden. „We liepen de ruimtes dicht in plaats van ruimtes voor anderen te creëren. Onze middenvelders stonden te diep en te veel spelers kwamen „in de bal.” We moeten deze wedstrijd goed analyseren, want er is een hoop te verbeteren. We gaan ons optimaal voorbereiden op Standard Luik.”