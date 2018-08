Dembele knalt Barcelona naar Supercup

De Franse aanvaller knalde in de 78e minuut van de wedstrijd tegen Sevilla diagonaal raak: 2-1. In die stand kwam nadien in Tanger geen verandering meer, al had Wissam Ben Yedder in de extra tijd de gelijkmaker nog wel voor het inschieten. De Fransman verzuimde echter een strafschop te benutten. Doelman Marc-André ter Stegen kon het slappe schot klemvast pakken.

Gerard Piqué heeft de score geopend. Ⓒ AFP

Pablo Sarabia opende de score voor Sevilla, dat als bekerfinalist mocht uitkomen in de strijd om de Supercup. Gerard Piqué bracht de gelijkmaker op zijn naam voor Barcelona, dat vorig seizoen zowel de landstitel als de Spaanse beker won. De Catalaanse club veroverde de Supercup voor de dertiende keer.

Bij het doelpunt van Sevilla raadpleegde de veldarbiter voor de zekerheid nog even de videoscheids (VAR). Hij wilde weten of er sprake was van buitenspel. Dat bleek niet het geval. Het was de eerste keer dat de VAR in het Spaanse topvoetbal daadwerkelijk werd gebruikt.