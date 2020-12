Club Brugge hoopt op rentree Vormer in cruciaal CL-duel

De Nederlandse aanvoerder van de Belgische kampioen miste zaterdag de thuiswedstrijd tegen STVV (1-0) wegens buikklachten. Hij meldde zich zelfs even in het ziekenhuis, omdat zijn buik helemaal was opgezwollen.

„Ruud voelt zich beter na de medicatie die hij heeft gekregen”, liet trainer Philippe Clement weten. „Hij heeft al individueel getraind en zal hier in Rome ook nog met de groep meetrainen. Daarna kan ik beoordelen of hij echt alweer wedstrijdfit is.”

Noa Lang

Brugge moet dinsdag winnen in Rome om de achtste finales te halen. De Nederlandse aanwinst Noa Lang (ex-Ajax) is hoopvol gestemd. „Toen ik voor Brugge tekende, had ik me als doel gesteld om met deze club te overwinteren in de Champions League. Dinsdag spelen we een finale om dat doel te bereiken en geschiedenis te schrijven. Ik hoop dat we ons daarvan bewust zijn. Uit de heenwedstrijd hebben we geleerd dat je op dit niveau de kansen moet afmaken.”

In België eindigde het duel met Lazio op 28 oktober in 1-1. Lang viel in die wedstrijd in de 84e minuut in. De 21-jarige aanvaller rekent in Rome op een basisplaats. „Zelf voel ik me elke wedstrijd fitter en sterker worden. De trainer laat me ook steeds langer staan. Maar ik ben nog niet waar ik wil zijn en blijf hard werken om die laatste stappen te zetten.”

Ramos en Carvajal weer in training bij Real Madrid

In de aanloop naar het beslissende groepsduel met Borussia Mönchengladbach van woensdag lijkt Real Madrid-coach Zinedine Zidane weer wat ruimer in zijn verdedigers te zitten. Zowel aanvoerder Sergio Ramos als rechtsback Dani Carvajal trainde maandag weer volop mee met de A-selectie van de Spaanse kampioen.

Centrale verdediger Ramos liep op 17 november een dijbeenblessure op in het duel van Spanje met Duitsland. Zonder de Spaanse recordinternational is de defensie van Real Madrid nogal kwetsbaar. Van de laatste negen wedstrijden in de Champions League waarin Ramos ontbrak, verloor de ’Koninklijke’ er zeven.

Zidane kan in de afsluitende thuiswedstrijd niet beschikken over aanvaller Eden Hazard en de middenvelders Federico Valverde en Martin Ødegaard. Het duel in Madrid staat onder leiding van arbiter Björn Kuipers.

Real Madrid moet winnen van Borussia Mönchengladbach om zich op eigen kracht voor het 24e opeenvolgende jaar te plaatsen voor de knock-outfase van de Champions League.

