’Frenkie de Jong 112 miljoen euro waard’

De Spaanse club moet vanwege de penibele financiële situatie spelers verkopen voordat nieuwelingen kunnen worden aangetrokken en de Oranje-international behoort tot de spelers met de hoogste transferwaarde in de selectie. Of hij komend seizoen nog speler van FC Barcelona is, is dan dus nog maar de vraag.

Het feit dat de Catalanen een transfer van De Jong niet langer onbespreekbaar noemen, moet de middenvelder genoeg zeggen. Trainer Xavi zegt zelfs dat hij ook aan het ’economische aspect’ moet denken. Kortom, als de juiste prijs wordt betaald, is De Jong weg. Erik ten Hag wil zijn voormalige pupil bij Ajax naar Manchester United halen. Sterker nog, Frenkie is topprioriteit.

Mbappé

Andere Nederlanders in de top 100 zijn Donyell Malen (CIES schat de Dortmund-aanvaller in op 66,7 miljoen euro) en Matthijs de Ligt (63,2 miljoen euro). Vanuit de Eredivisie staat er één speler in de lijst: Ajax-aanvaller Antony. De Braziliaan wordt geschat op een slordige 51,2 miljoen euro.

Het CIES (Centre International d’Etude du Spor) heeft berekend dat Kylian Mbappé momenteel bovenaan de lijst staat, met een waarde van 205,6 miljoen euro. De Franse vedette van PSG verlengde onlangs zijn contract bij de Parijzenaren. Vinicius Junior - die onlangs namens Real Madrid de enige en dus winnende treffer maakte in de Champions League-finale - volgt Mbappé op plek 2 (185 miljoen euro). Erling Haaland (152,6 miljoen euro) maakt de top 3 compleet. Rúben Dias heeft als enige verdediger de top 10 gehaald. De Portugees van City zou een waarde van 109,6 miljoen euro vertegenwoordigen.

Op dit moment is Neymar de duurste voetballer ooit. Paris Saint-Germain betaalde in 2017 maar liefst 222 miljoen euro aan Barcelona voor de Braziliaan. Voor Mbappé legde de Franse club in totaal 180 miljoen euro neer.

