Jordi Cruijff: Meteen alle hens aan dek

Jordi Cruijff Ⓒ Telesport

Een paar dagen in China hebben al duidelijk gemaakt dat er geen tijd is om na te denken, er moet meteen worden geleverd. Woensdag ben ik bij Chongqing Dangdai Lifan FC gearriveerd, donderdag heb ik de eerste training gegeven en zaterdag was er de competitiewedstrijd tegen Shandong Luneng. De club van Graziano Pelle, die met het hoofd het eerste doelpunt maakte en daarmee de basis legde voor onze 0-2 nederlaag.