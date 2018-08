Van Persie brengt lessen Wenger in praktijk

Bekijk ook: Wangedrag Feyenoorders

Hij predikt midden in de storm rust. Iedereen die op De Vijverberg, waar Feyenoord keihard onderuitging en tegen zijn tweede nederlaag binnen vier dagen opliep, verwachtte dat hij zijn medespelers even stevig de les zou lezen of zijn afschuw over het niveau van het huidige elftal zou uitspreken kwam bedrogen uit.

De supporters van Feyenoord scholden de spelers wél uit. En stevig ook. Net als in Slowakije gingen ze tijdens de wedstrijd en na het laatste fluitsignaal tekeer vanuit een hoek in het stadion. ’Schaam je kapot’ en ’laat zien dat je het shirt waard bent’, waren de twee meest gebezigde teksten.

De spelers begrepen de woede en ook Van Persie weet dat fans het recht hebben zich te uiten. Toch wil hij één ding snel uit de wereld hebben. Hij heeft in de afgelopen zeventien seizoenen in alle soorten selecties gezeten en hij weet wanneer een spelersgroep rotte appels telt of lui is.

Daar is in zijn ogen bij Feyenoord volstrekt geen sprake van. „De bereidheid in de groep is zelfs gigantisch hoog. Ik sta elke dag met deze jongens op het veld en ze doen er alles aan om beter te worden”, zegt de routinier.