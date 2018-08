Schrikmoment bij PSV-back vóór aftrap

„Ze gingen echt tekeer. Ik dacht: wat is er aan de hand?. Toen hoorde ik dat Ajax punten had verspeeld. Dat is goed voor ons, denk ik, maar wij moeten vooral zorgen dat we zelf wedstrijden winnen”, aldus Dumfries, die uitstekend aan het seizoen begon. Hij zette met een rake kopbal de 4-0 eindstand op het scorebord.

„Fantastisch natuurlijk. Ik pik graag mijn goaltje mee. Mooi dat het dan al in de eerste wedstrijd lukt”, zegt de van SC Heerenveen overgekomen rechtsback, die onder de indruk is van de teamspirit bij PSV. „Vorig seizoen heb je kunnen zien dat het echt een kampioenschap van het collectief was. Ik ervaar nu ook dat het echt een team is. Iedereen gaat goed met elkaar om, zowel op- als buiten het veld. Dat hebben we nu ook gelijk laten zien. Heel fijn.”