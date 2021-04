Max Verstappen na kwalificatie: ‘Het was geen goede ronde’

,,De laatste kwalificatiesessie was niet optimaal”, aldus Verstappen. ,,In bocht 3 maakte ik een foutje, het was geen goede ronde, een beetje rommelig. Maar ja, het kan niet altijd goed zijn. We zullen zien wat er verkeerd ging. Aan de andere kant is de derde plek nog altijd een goede startpositie.”

Verstappen start net als Hamilton op de medium-band zondag. Sergio Pérez, de teamgenoot van Verstappen, begint vanaf de tweede startplek op de zachtste band. ,,Het wordt interessant”, denkt Verstappen. ,,We hebben twee auto’s achter Lewis, op verschillende banden. We zullen proberen om het ze (Mercedes, red.) moeilijk te maken.”

