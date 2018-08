Zlatan houdt AZ-talent met beide benen op grond

„Ik heb nu gescoord, maar mijn ouders, broer en zus zijn nog steeds kritisch op me”, grijnst Boadu. „Dat houdt me wel scherp.”

De spits met Ghanese roots, ooit afgetest door Ajax, kijkt soms ook wedstrijdbeelden met ze. „Dan zeggen ze waar het beter kan en ga ik daaraan werken. Soms pakken ze me echt aan. Daar hou ik wel van. Mijn vader en broer hebben zelf ook gevoetbald en hebben er verstand van. Natuurlijk ben ik het niet altijd overal mee eens, maar dan leg ik uit hoe ik het zie. Ook daar leer je van.”

Er zijn veel mensen die zich bekommeren om Boadu. Maar één persoon maakte toch wel de meeste indruk op hem: Zlatan Ibrahimovic. Vorig jaar revalideerden beide spitsen in Pittsburgh samen van een zware knieblessure. Zlatan kende de verhalen over het toptalent van AZ en ontfermde zich over hem. Ze hebben nog steeds contact. „Er zijn dus genoeg mensen die me helpen om met beide benen op de grond te blijven staan”, verzekert Boadu.