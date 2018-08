Nooit meer met pest in lijf naar huis

AVAR Rob Dieperink en VAR Siemen Mulder zitten er ontspannen bij. Maar daarna zijn de haviksogen op de vele schermen gericht. Ⓒ Richard Sijmons

Na anderhalve minuut ADO Den Haag-FC Emmen (1-2) wijst Video Assistant Referee (VAR) Siemen Mulder veldscheidsrechter Richard Martens subtiel terecht. Martens twijfelt over een strafschopsituatie, Mulder in het ARAG KNVB Replay Center in Zeist geen moment. „Richard, gewoon doorgaan. Als ik iets heb, kom ik wel op de lijn”, verwijst de VAR naar het protocol.