Schippers: ’Ik trek een lange neus’

Is het erg teleurstellend dat ze niet meer de beste is van Europa op de 100 en de 200 meter? Of is het juist bewonderenswaardig dat ze in een ’matig seizoen’ toch drie EK-medailles (twee keer zilver, een keer brons) pakt. Voor beide opvattingen valt iets te zeggen.

Dafne Schippers heeft het weer voor elkaar gekregen om tijdens een groot kampioenschap haar beste jaartijden te lopen in de finales. Daarmee onderstreept ze haar klasse als ’killer’ en wordt duidelijk dat er wel degelijk iets goed is gegaan bij haar trainingsopbouw. Maar haar beste tijden van dit jaar zijn niet goed genoeg voor de hoofdprijzen in Europa.

Het is duidelijk dat er vele manieren zijn om tegen Schippers aan te kijken. Dan gaat het niet alleen over haar prestaties, maar ook over haar reacties. „Ik trek hier op dit EK eigenlijk wel een lange neus”, zei ze zaterdag. „Ik laat zien dat ik hier op mijn best ben. Soms lijkt het alsof ik het alleen maar goed kan doen als ik goud pak. Maar je moet verder kijken dan alleen goud en zilver. Je moet ook naar de tijden kijken.”