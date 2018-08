Memphis moet zich verantwoorden

Bekijk ook: Depay schittert als vanouds bij Lyon

De Franse pers wilde graag weten wat de Nederlander bedoelde met zijn woorden dat hij naar ’een grotere club wil’.

„Ik heb niet gezegd dat Lyon géén grote club is. Ik heb gezegd dat elke speler moet streven naar een transfer naar een van de grootste clubs ter wereld. In Frankrijk is Lyon een van de grootste clubs”, reageerde Depay tegenover het Franse Sport.

De Oranje-international benadrukte dat hij momenteel zeer gelukkig is bij l’OL. „Ik ben blij dat ik vorm ben. Ik ben nog nooit zo gelukkig geweest op het veld, zelfs niet bij Manchester United en PSV. Ik ben gelukkiger dan ooit. Niet alleen als voetballer, maar ook als mens. De Champions League komt eraan en daar kijk ik erg naar uit. Net als de rest van het team.”

Depay zorgde tegen Amiens met een vrije trap voor de 2-0 eindstand. Oud-Ajacied Bertrand Traoré was verantwoordelijk voor de 1-0.

In aanloop naar het treffen had de oud-PSV’er bekendgemaakt dat hij graag een stap hogerop zou maken. „Ik wil naar een grotere club”, zei hij.