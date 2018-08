’Domme’ Boëtius baalt van zichzelf

De buitenspeler kreeg zijn eerste prent voor een lichte overtreding en mocht vervolgens met rood inrukken toen hij de scheidsrechter trakteerde op een cynisch applausje.

„Dat was niet best”, begon Boëtius in een interview met FOX Sports, doelend op de 2-0 nederlaag. „Maar laten we met het moment van mijzelf beginnen. Dat was heel dom”, concludeerde de Feyenoorder.

„Ik deed het uit emotie. Ik voelde woede en teleurstelling. Het was frustratie. We stonden achter tegen De Graafschap en speelden met tien man. We kregen wat kansjes, maar telkens vielen ze net niet binnen. Ik liet me gaan en benadeelde op die manier mijn teamgenoten en de staf. Dan wordt het alleen maar moeilijker om de wedstrijd om te draaien.”

Boëtius vond dat hij zwaar werd gestraft, maar kon niemand anders dan zichzelf de schuld geven. „Voor de overtreding kun je geel geven, maar het applausje was niet veel. Maar goed, als ik het gewoon niet doe, krijg ik die kaart sowieso niet. Ik ben wel vaker een klootzakje, maar dit was niet het juiste moment en niet de juiste manier. Die applausjes doe ik voortaan wel in mijn hoofd of in de kleedkamer.”