Renault geeft Red Bull steek onder water

„Als Renault zijnde moeten we het meest goedmaken op het gebied van de auto, het chassis. De motor is goed genoeg om een auto op pole position te zetten, races te winnen en om de wereldtitel te vechten. Red Bull bewijst dat. Zonder hun eigen problemen hadden ze zelfs écht mee kunnen doen in de strijd om de wereldtitel. Ze zijn geregeld uitgevallen, maar slechts twee van hun uitvalbeurten hadden te maken met de motor.”

Volgens Abiteboul heeft Red Bull, het team van Max Verstappen, een onhandige keuze gemaakt door over te stappen op Honda-motoren. „Ik ben ervan overtuigd dat we met Renault in 2019 de aansluiting kunnen maken met Mercedes en Ferrari. Misschien kunnen we ze zelfs al voorbijsteken. Ik ben tevreden over de snelheid. De betrouwbaarheid moet nog beter en ook op aerodynamisch gebied kunnen we nog stappen maken.”