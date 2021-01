Neville verruilt Engelse vrouwen voor club Beckham

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Neville verruilt Engelse vrouwen voor Inter Miami

18.18 uur: Phil Neville is per direct gestopt als bondscoach van de Engelse vrouwen. De 43-jarige Brit gaat aan de slag bij Inter Miami, de club van mede-eigenaar David Beckham. Beiden kennen elkaar van hun gezamenlijke tijd als speler bij Manchester United en de Engelse selectie.

De Engelse bond FA gaat een interim-bondscoach aanstellen om de ploeg de komende maanden te coachen, onder meer op de Olympische Spelen in Tokio. Na de Spelen neemt Sarina Wiegman het over bij Engeland. De 51-jarige Wiegman werd in de zomer van vorig jaar door de FA aangesteld. Ze is sinds begin 2017 in dienst bij de KNVB.

Op het afgelopen WK, in 2019 in Frankrijk, werd Engeland in de halve finales verslagen door de uiteindelijke wereldkampioen, de Verenigde Staten.

IJshockey: Wit-Rusland is organisatie WK kwijt

17.07 uur: Wit-Rusland is de organisatie van het WK kwijt. De internationale federatie IIHF heeft dat besluit genomen onder internationale druk. Volgens de bond is het niet veilig genoeg in het land.

Wit-Rusland was samen met Letland aangewezen als gastland voor het WK, dat staat gepland van 21 mei tot en met 6 juni. Vanwege de politieke onrust in het land was er veel verzet tegen het houden van de eindronde in Wit-Rusland, met Minsk als speelstad.

President Alexandr Lukachenko laat sinds een betwiste overwinning bij de verkiezingen op 9 augustus vreedzame protesten van de bevolking vaak met harde hand neerslaan. Onder anderen 44 leden van het Europees Parlement ondertekenden onlangs een brief waarin de IIHF werd opgeroepen om Wit-Rusland de organisatie van het WK te ontnemen.

Afgelopen week nam de druk om het toernooi te verplaatsen nog meer toe, nadat het Tsjechische autobedrijf Skoda bekendmaakte zich terug te trekken als hoofdsponsor als het toernooi in Wit-Rusland zou blijven.

Handbal: Kaapverdië verlaat WK na coronagevallen

16.03 uur: Kaapverdië heeft zich op het WK in Egypte teruggetrokken voor de rest van het toernooi. De ploeg heeft te veel positieve coronagevallen. De wedstrijd van Kaapverdië tegen Duitsland die afgelopen zondag zou worden gespeeld, was al afgelast omdat er vanwege de besmettingen niet genoeg spelers konden worden opgesteld.

„Omdat Kaapverdië nog altijd problemen heeft om minstens tien spelers op te stellen (wat de regels voorschrijven, red.), heeft het land besloten zich terug te trekken”, meldde de bond. „De IHF heeft hun afzegging geaccepteerd, wat ten goede komt aan alle betrokkenen op het WK.”

Het was lang onzeker of Kaapverdië kon debuteren op het WK. De ploeg zat begin deze week in Portugal in quarantaine vanwege een aantal coronagevallen binnen de selectie. De Nederlandse handballers stonden al klaar om als vervangers naar Egypte te vliegen als Kaapverdië zou afhaken, maar het Afrikaanse team meldde zich toch in Caïro.

Uruguay, dat dinsdag tegen Kaapverdië zou spelen, krijgt een reglementaire 10-0 overwinning. Duitsland kreeg die zege afgelopen zondag ook. Kaapverdië verloor de eerste wedstrijd met 34-27 van Hongarije. Kaapverdië is het derde land dat zich terugtrekt van het WK. Nog voor het begin van het toernooi hadden Tsjechië en de Verenigde Staten zich afgemeld. Zij zijn vervangen door Noord-Macedonië en Zwitserland.

Paardensport: Indoor Brabant gaat dit jaar wel door, zonder publiek

14.31 uur: Indoor Brabant gaat over twee maanden door, zo heeft de organisatie maandag bekendgemaakt. Het evenement in Den Bosch zal in verband met de geldende coronavoorschriften zonder publiek plaatsvinden.

„Het is belangrijk om ondanks alle beperkingen de continuïteit van de paardensport te waarborgen. Dit is essentieel voor de paarden, ruiters en alle anderen die aan de paardensportbranche verbonden zijn”, aldus Anky van Grunsven, voormalig topamazone en voorzitter van The Dutch Masters/Indoor Brabant.

Ook sportkoepel NOC*NSF juicht het toe dat het evenement dit jaar wel doorgang vindt. In 2020 werd Indoor Brabant op het laatste moment afgelast. „Voor de TeamNL-sporters biedt dit het nodige perspectief om zich voor te bereiden op de Olympische en Paralympische Spelen. Dat geldt zeker voor de paardensport waar niet alleen de ruiters, maar ook de paarden in topvorm moeten komen”, meldt NOC*NSF in een verklaring.

Indoor Brabant staat voor 12 tot en met 14 maart gepland.

Voetbal: Brzeczek niet langer bondscoach Polen

13.59 uur: Jerzy Brzeczek is niet langer de bondscoach van het nationale team van Polen. De Poolse ploeg doet komende zomer mee aan het EK, waar het land in een groep met Spanje, Zweden en Slowakije zit.

Polen was in de Nations League nog poulegenoot van Oranje. In Amsterdam won het Nederlands elftal met 1-0 en op Poolse bodem met 2-1.

Brzeczek was in 2018 de opvolger van Adam Nawalka, wiens contract na het teleurstellend verlopen WK van 2018 niet werd verlengd. Polen werd op dat WK in de groepsfase uitgeschakeld.

Brzeczek maakte deel uit van de Poolse ploeg die op de Olympische Spelen van Barcelona zilver veroverde. Hij kwam tot 42 interlands, een deel daarvan als aanvoerder.

Voetbal: Lindhout mag topper tussen Feyenoord en AZ leiden

13.02 uur: Het duel tussen Feyenoord en AZ staat zondag onder leiding van scheidsrechter Allard Lindhout. Pol van Boekel fungeert als VAR. Feyenoord staat vierde in de Eredivisie, AZ staat met 1 punt minder vijfde. De aftrap in Rotterdam is om 16.45 uur.

Dennis Higler heeft zondag de leiding bij Fortuna Sittard - Ajax en Danny Makkelie is aangewezen om zaterdag PSV - RKC te fluiten. De nummer twee van de ranglijst, Vitesse, neemt het op tegen FC Groningen en die wedstrijd wordt geleid door Björn Kuipers.

Badminton: Badmintonbond beëindigt per direct alle competities

10.49 uur: De Nederlandse badmintonbond zet een punt achter het seizoen. Alle lopende competities, inclusief de eredivisie, zijn per direct beëindigd. Er worden geen kampioenen aangewezen en clubs zullen niet promoveren en degraderen.

Badminton Nederland ziet door de verlenging van de huidige lockdown vanwege de coronapandemie tot minstens dinsdag 9 februari geen mogelijkheid meer de reeds opgestarte competities nog uit te spelen. „We beseffen dat dit een ingrijpend besluit is, maar in onze ogen wel het juiste besluit”, aldus de bond in een verklaring.

De bond had in een eerder stadium diverse alternatieve scenario’s ontwikkeld om de competitie toch uit te laten spelen, maar vindt het nu in meerdere opzichten onverantwoord. „De gezondheid van iedereen in badmintonnend Nederland staat voorop en een verplichte hervatting zou kunnen leiden tot zowel logistieke als financiële problemen voor verenigingen. Daarnaast kunnen we de competitie niet hervatten zonder dat spelers fatsoenlijk kunnen trainen.”

De badmintonbond wil wel kijken naar alternatieve toernooien voor competitieteams als er zicht is op versoepelingen.

Olympische Spelen: Organisatie wil minder atleten bij ceremonies Spelen Tokio

10.30 uur: De organisatie van de Olympische Spelen in Tokio wil het aantal atleten dat de openings- en sluitingsceremonie mag bijwonen verkleinen. Naar verwachting doen er meer dan 11.000 atleten mee aan de Spelen.

„Om de veiligheid van de atleten te waarborgen, vinden we het nodig om het aantal deelnemers aan de openings- en sluitingsceremonie en de manier waarop ze het stadion zullen betreden te heroverwegen”, stelde het organiserende comité in een verklaring.

Volgens Japanse media wordt het aantal atleten dat bij de opening aanwezig mag zijn, mogelijk teruggebracht tot 6000. De organisatie zei dat de gesprekken met het IOC nog gaande zijn en dat „er nog niet over een specifieke aanpak is besloten.”

De openingsceremonie vindt op 23 juli plaats.

Veldrijden: Oranje op volle sterkte naar wereldbekerfinale veldrijden

10.22 uur: Bondscoach Gerben de Knegt stuurt de sterkst mogelijke selecties naar de wereldbekerfinale veldrijden, komende zondag in het Vlaamse Overijse. De Druivencross is de laatste test voor het WK, een week later in Oostende.

Mathieu van der Poel verschijnt bij de mannen aan de start. De regerend wereldkampioen heeft dan net een trainingsperiode op de weg achter de rug. Van der Poel, die de vorige wereldbekerwedstrijd in Hulst won, staat in het klassement tweede achter de Belg Wout van Aert.

Bij de vrouwen heeft Lucinda Brand zich al verzekerd van de eindzege in de wereldbeker, maar ook voor haar is Overijse van belang als voorbereiding op het WK. Denise Betsema en wereldkampioene Ceylin del Carmen Alvarado strijden om de tweede plaats in de eindstand van de wereldbeker.

Belofte Shirin van Anrooij maakt in Overijse haar rentree. Ze was sinds de wereldbeker in het Tsjechische Tabor eind november uit de roulatie met een armblessure.

„Overijse is een prachtige veldrit met veel geschiedenis. Het wordt niet voor niets de moeder aller crossen genoemd”, meent bondscoach De Knegt. „Hoewel het parcours weinig uit te staan heeft met dat van het wereldkampioenschap in Oostende een week later, is het wel een heel eerlijke ronde waar je een goede indicatie krijgt van je vormpeil.”

Zwemmen: Van der Meer zet punt achter topsportcarrière

09.50 uur: Zwemster Maud van der Meer beëindigt haar topsportcarrière. Ze wil het moederschap gaan combineren met een maatschappelijke carrière in de (sport)diëtiek. De 28-jarige Van der Meer behaalde haar grootste successen met de estafetteploeg op de 4x100 meter vrij.

Van der Meer had een aandeel in de gouden medaille op de 4x100 vrij bij de WK van 2011 en op hetzelfde onderdeel won ze zilver op de WK van 2015 en brons op de WK in 2017. Ze veroverde ook tweemaal goud op de WK korte baan in 2014: op de 4x50 vrij en 4x100 vrij. Ook werd ze twee keer Europees kampioene op de lange baan in 2016: op de 4x100 vrij en 4x100 vrij gemengd. Op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016 zwom Van der Meer alleen in de series van de 4x100 vrij. Het Nederlandse kwartet eindigde in de finale als vierde.

Nadat de zwemster van het HPC Eindhoven op 31 mei 2018 moeder was geworden van zoon Mason, slaagde Van der Meer erin terug te keren aan de top met als doel nog een keer voor de Spelen te gaan. Toen ze zich bij de Rotterdam Qualification Meet in december niet voor Tokio wist te plaatsen, besloot ze kort daarna dat het „mooi was geweest.”

„Theoretisch heb ik nog een heel kleine kans om me in april of mei nog als estafettezwemster of desnoods als reserve te kwalificeren voor de Spelen. Maar ik merk aan mezelf dat de ultieme motivatie om daarvoor alles te doen en te laten, sinds december er niet meer is. Dan moet je als topsporter eerlijk zijn naar jezelf en je omgeving en is stoppen de beste keuze”, aldus Van der Meer.

„Ik kijk met een heel positief gevoel terug op mijn topsportloopbaan en alles wat ik heb bereikt. Ik ben vooral trots op mezelf dat ik na de geboorte van Mason weer mijn oude niveau heb aangetikt, want het valt niet mee om het moederschap met topsport te combineren. Dat ik dat nu niet meer hoef te doen, geeft ook rust. Ik heb heel veel zin in mijn ’nieuwe leven’ als moeder en om straks andere (top)sporters te helpen als diëtist.”

Zwemmen: Korstanje scherpt eigen Nederlands record 50 vlinder aan

09.08 uur: Zwemmer Nyls Korstanje (21) heeft zijn eigen Nederlands record op de 50 meter vlinderslag aangescherpt. Op Challenge International de Genève kwam Korstanje tot een tijd van 23,32. Het oude record was 23,37 en stond sinds augustus van vorig jaar in de boeken.

„Ik had het niet verwacht. Op bizarre momenten zwem ik de 50 vlinder heel goed”, zei Korstanje, die tevens een toernooirecord zwom. „De verbeteringen naar aanleiding van de wedstrijden van de afgelopen dagen heb ik meteen toegepast, zoals een korte voorbereiding voor een goede mindset.”

Arno Kamminga en Kira Toussaint waren op basis van hun resultaten de beste zwemmer en zwemster van het driedaagse toernooi in Zwitserland.

Snooker: Jonge Chinees troeft wereldtop af bij Masters-debuut

8.31 uur: Het debuut van de pas 20-jarige Chinese snookerspeler Yan Bingtao op de Masters 2021 kon gewoon niet beter. In de finale wist hij John Higgins met 10-8 te verslaan en daarmee is hij de tweede speler uit China die de mastertitel weet te winnen. In 2010 was het Ding Junhui die de trofee omhoog mocht houden.

Bingtao, die op zijn 15e profspeler werd, versloeg niet de minste snookerspelers op weg naar de finale. Neil Robertson, Stephen Maguire en titelverdediger Stuart Bingham moesten allen met 6-5 hun meerdere erkennen in Bingtao. In de finale moest hij het opnemen tegen de tweevoudig winnaar van de Masters, John Higgins.

Na een achterstand van 5-3 te hebben weggewerkt, speelde de jonge Chinees prima snooker. Hij was vooral in zijn verdediging heel sterk. Naast de Paul Hunter-trofee mocht hij ook een cheque van circa 275.000 euro in ontvangst nemen.

Basketbal: Doncic kan Mavericks niet naar zege leiden met triple-double

8.00 uur: Luka Doncic heeft zijn ploeg Dallas Mavericks met zijn 29e triple-double niet aan een zege op Chicago Bulls kunnen helpen. De Bulls wonnen in Dallas met 117-101 en beëindigden een reeks van vier nederlagen.

Doncic kwam uit op maar liefst 36 punten, 16 rebound en 15 assists. Hij klom daardoor naar de vijftiende plaats op de all-time lijst, waarop hij Michael Jordan passeerde. Toch was Doncic ontevreden, ook over zijn eigen optreden. „In de tweede helft speelde ik dramatisch. Ik werd zelfzuchtig, omdat ik 30 punten had gemaakt in de eerste helft. Ik had het veel beter moeten doen.”

De 21-jarige Doncic is pas de vierde speler ooit die tot minimaal 35 punten, 15 rebounds en 15 assists kwam. Hij is de jongste speler ooit die erin slaagde. Oscar Robertson deed het vijf keer.

De Fin Lauri Markkanen kwam aan de zijde van de Bulls tot 29 punten en 10 rebounds. Voor Markkanen was het pas zijn tweede duel na een absentie van zeven wedstrijden in verband met de geldende coronamaatregelen.

New York Knicks maakte een einde aan een reeks van vijf nederlagen door Boston Celtics met 105-75 te verslaan. Dit seizoen werd er nog niet minder vaak gescoord.