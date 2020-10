Alleen Lewis Hamilton sneller dan Max Verstappen tijdens enige training

Max Verstappen noteerde de tweede tijd, op drie tienden van een seconde van Hamilton. Valtteri Bottas zat een halve seconde van zijn Mercedes-teamgenoot af. Verstappen was de enige die hen kon volgen. Alleen Pierre Gasly en Charles Leclerc zaten verder nog binnen een seconde van de rapste tijd van Hamilton.

Het weekeinde in Imola is een stuk compacter. De enige training op zaterdagochtend duurde anderhalf uur en wordt zaterdagmiddag om 14.00 uur direct gevolgd door de kwalificatie. Tijdens de training was het zodoende een drukke bedoening, waarin coureurs zowel snelle rondjes als racesimulaties afwerkten.

Ferrari had het aanvankelijk een stuk lastiger. Leclerc klaagde meerdere malen over het feit dat de auto moeilijk te besturen was, maar hij klokte op het einde dus toch nog de vijfde tijd. Het snelste rondje van teamgenoot en viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel was goed voor de twaalfde tijd.