Live: PSV geeft voorsprong helemaal uit handen

De Eindhovenaren zijn de eerste wedstrijd in de groepsfase tegen Sociedad met dezelfde elf basisspelers als zaterdag tegen AZ. PSV won dat Eredivisie-duel in Alkmaar met 3-0.

De Ivoriaanse middenvelder Ibrahim Sangaré is wegens een liesblessure nog niet inzetbaar. Olivier Boscagli schuift een linie door en speelt nu, controlerend op het middenveld, naast aanvoerder Marco van Ginkel. Armando Obispo neemt de plaats van Boscagli in het centrum van de verdediging in.

Bij Real Sociedad staat oud-Willem II-spits Alexander Isak in de basis. Nast Real Sociedad is PSV ingedeeld bij AS Monaco en Sturm Graz.

