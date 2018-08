Ten Hag niet van zijn stuk gebracht door wanvertoning Ajax

Dat vertelde Ten Hag een dag voor de cruciale clash met Standard Luik in de derde voorronde van de Champions League. „Heracles maakt mij totaal niet onzeker. Tegen Standard is het weer een totaal andere wedstrijd. We beginnen weer op nul”, zei de tukker in de Johan Cruijff ArenA.

De winnaar over twee duels strijdt tegen Dinamo Kiev of Slavia Praag om één plaats in de groepsfase van de Champions League.

Ten Hag liet tegen Heracles vier basisspelers buiten de ploeg. Nicolas Tagliafico, Klaas-Jan Huntelaar, Lasse Schöne en Frenkie de Jong werden gespaard. „Ik heb er geen spijt van. De intentie was om volle bak te gaan. Ik baal wel als een stekker dat we niet hebben gewonnen en van het vertoonde spel.”

In Luik gaf Ajax een 2-0 voorsprong uit handen: 2-2 gelijkspel. „Als je naar Standard Luik gaat, weet je dat zij moeilijk te verslaan zijn. Sommige spelers dachten in de rust dat de buit al binnen was. Ik wees in de rust nog op Rapid Wien. ’Trap nou niet in het valletje’, zei ik. 2-2 was totaal onnodig. We hadden met minimaal 3-1 moeten winnen.

Tegen Standard is de geblesseerde Kasper Dolberg niet aanwezig. Carel Eiting is sinds maandagmorgen een twijfelgeval. De 20-jarige verdediger heeft te maken met buikkrampen en wordt tijdens de training getest.