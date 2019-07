Ineos-baas: ’Niemand heeft iets gegooid of geslagen’

Ineos-baas Dave Brailsford Ⓒ REUTERS

Luke Rowe vindt het een te zware straf dat hij en Tony Martin uit de Tour de France zijn gezet na een akkefietje in de 17e rit. „We verdienen dat allebei niet denk ik”, zei Rowe. „Het was ook niets groots. We wisten beiden dat we verkeerd zaten en hebben de laatste 10 kilometer samen gereden en hebben elkaar de hand gegeven en ’tot morgen’ gezegd.”