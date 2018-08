Huntelaar kijkt uit naar cruciale clash Ajax

Bekijk ook: Ten Hag niet van zijn stuk gebracht door wanvertoning Ajax

Ajax speelde een week geleden 2-2 (nadat de Amsterdammers 2-0 leidden) tegen de Belgische opponent en begint als favoriet voor een plek in de play-offs aan het duel in de Johan Cruijff ArenA. „Het kan een heel mooie wedstrijd worden. Al hadden we er nog beter kunnen voorstaan”, aldus de 35-jarige spits van Ajax.

Huntelaar was afgelopen zaterdag tegen Heracles Almelo (1-1) graag in de basis begonnen, maar begreep zijn reserverol wel. „Ik ben het eens met de trainer. De trainer moet af en toe wel eens remmen. Ik heb ook weleens wat dingetjes gehad. Mijn hoofd was klaar om wat te laten zien wat ik kan. Ik heb ook een kans gekregen, maar het lukte niet”, doelde Huntelaar op zijn invalbeurt.

Bekijk ook: Ajax loopt meteen averij op