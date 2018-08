’Niemand heeft een contract waarin staat dat hij basisspeler is’

Bekijk ook: Ten Hag niet van zijn stuk gebracht door wanvertoning Ajax

Een van de vraagstukken is of Daley Blind of Frenkie de Jong naast Matthijs de Ligt achterin moet gaan spelen. ,,Toen Frenkie vorig jaar wegviel, waren we minder stabiel en bouwden we in een lager tempo op", zei Ten Hag.

,,Maar we hebben Daley gehaald zodat Frenkie op het middenveld kan spelen. Ze hebben ook pas één keer samen gespeeld. Frenkie speelt ook het liefst op het middenveld, maar uiteindelijk geldt wat belangrijk voor de ploeg is", zei de trainer die niet bang is dat hij de komende weken spelers moet teleurstellen. ,,Volgens mij heeft niemand een contract waarin staat dat hij basisspeler is."

