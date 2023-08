Max Verstappen wint negende Formule 1-race op rij en pakt hattrick in kletsnat Zandvoort

Verstappen kan zijn derde achtereenvolgende wereldtitel in de Formule 1 mogelijk al snel vieren. De voorsprong van de 25-jarige coureur van Red Bull op zijn Mexicaanse ploeggenoot Sergio Pérez liep dankzij zijn zege in de Grote Prijs van Nederland nog verder op. Verstappen heeft, met nog negen races te gaan, 138 punten meer (339 om 201).

Dit seizoen zijn er in alle races samen nog 258 punten te verdienen. Afgaande op het gemiddeld aantal punten dat Verstappen en Pérez dit seizoen pakken, heeft de Nederlander na de Grote Prijs van Qatar zo’n grote voorsprong dat hij niet meer in te halen is. Om in Lusail de titel al veilig te stellen, heeft hij een voorsprong van 147 punten nodig.

De GP van Qatar is van 6 tot en met 8 oktober. Eerst rijden de Formule 1-coureurs in september nog in Italië, Singapore en Japan. Na Qatar zijn er nog vijf wedstrijden, in de Verenigde Staten, Mexico, Brazilië, weer de Verenigde Staten en Abu Dhabi.

Verstappen won vorig jaar de wereldtitel in Japan na de achttiende van 22 races. Een jaar eerder gebeurde dat tijdens de laatste race in Abu Dhabi.

Raceverloop F1

De Grote Prijs van Nederland in de Formule 1 begon chaotisch. Net na de start begon het te regenen op het circuit van Zandvoort. Verstappen ging na de derde ronde al naar binnen voor een bandenwissel. De WK-leider ging verder op intermediates.

Ook de meeste andere coureurs kozen voor een bandenwissel, om de gladde baan zo beter aan te kunnen. Tijdens de kwalificatie regende het zaterdag ook. Dat zorgde toen voor twee crashes.

Prima start

Verstappen had een prima start en stak zijn auto voor die van Norris. Alonso had al snel Alex Albon te pakken en dus was er al een duidelijke top 3. Echter, bij de start was het droog, maar het duurde maar praktisch één à twee rondes voordat vrijwel iedereen naar binnen wilde.

Het kostte Verstappen de leiding. Pérez was eerder naar binnen gegaan en had P1 in hadden, voor Zhou en de Nederlander. In ronde 8 lagen de Red Bulls al op P1 en P2, met Gasly op de derde positie.

Crash Sargeant

In ronde 12 dook de Nederlander de pits in, nog voordat Pérez dat eventueel kon doen. Het pakte goed uit, want na de pitstop van de Mexicaan lag de Nederlander weer op kop.

Door een crash van Logan Sargeant kwam er een safety car-situatie en kromp het veld weer ineen achter de safety car. Niet dat het veel uitmaakte, want Verstappen was weer snel weg en bleef op kop voor Pérez en Alonso.

Regen zorgt voor chaos in Zandvoort

De Nederlander was comfortabel koploper en reed soeverein de race verder uit. Sainz was ondertussen Alonso voorbijgegaan. Twaalf rondjes voor het einde kwamen er druppels en besloot Verstappen nog niet naar binnen te gaan, terwijl praktisch de rest van het veld de pits inging. Verstappen wist echter net op tijd naar binnen te gaan en zodoende de leiding ruim te behouden.

Pérez ging door het slechte weer nog rechtdoor en verloor zijn tweede plek wel aan Alonso. Onder anderen de Fin Valtteri Bottas van Alfa Romeo kwam hard in de boarding terecht door de gladde baan. Vlak daarna werd de rode vlag gezwaaid en moesten de coureurs de baan af.

Race voor 45 minuten stil

Vooral de hevige regenval in Zandvoort zorgde ervoor dat er een rode vlag kwam, met nog zeven rondjes te gaan. Op dat moment lag Verstappen aan de leiding, voor Alonso, Gasly, Sainz, Lewis Hamilton en Pérez.

Discussie was gaande: gaan we nog verder racen op Zandvoort - of werd er gestopt met de ’livestand’ als einduitslag? Dan zouden ook de volledige punten uitgedeeld worden, omdat er 75 procent van de race was verreden. Pas 45 minuten later werd de race weer hervat. De zege van Verstappen kwam niet meer in gevaar. Alonso werd tweede, Gasly derde door een tijdstraf van Pérez.