Koploper Napoli blijft ook maar winnen in Serie A

Zirkzee zette de bezoekers vlak voor rust op voorsprong met een schot met links. Juan Jesus maakte nog voor de pauze gelijk, waarna Napoli kort na rust al op 2-1 kwam via Hirving Lozano.

Ook de voorsprong van Napoli was van korte duur, want keeper Alex Meret blunderde bij een schot van afstand van Musa Barrow. De fout van Meret werd de koploper niet fataal, want halverwege de tweede helft maakte Victor Osimhen er 3-2 van.

Osimhen was woensdag ook trefzeker tegen Ajax. In de slotfase tekende hij voor de 4-2, na een blunder van Daley Blind.

Napoli kwam door de benauwde overwinning op 26 punten, 2 meer dan nummer 2 Atalanta.

De Vrij en Dumfries winnen met Inter van Vilhena's ploeg

Stefan de Vrij en Denzel Dumfries hebben in de Italiaanse voetbalcompetitie met Internazionale gewonnen van Salernitana, de ploeg van Tonny Vilhena. De ploeg van trainer Simone Inzaghi zegevierde in Milaan met 2-0.

Lautaro Martínez opende in de 14e minuut de score, kort na rust verdubbelde Nicolò Barella de voorsprong.

Inter viert een van de goals. Ⓒ ANP/HH

Van de drie Oranje-internationals speelde alleen De Vrij de hele wedstrijd. Dumfries werd kort voor tijd gewisseld, Vilhena ging bij Salernitana een kwartier voor het einde naar de kant.

Inter presteert vooralsnog wisselvallig in de Serie A. Na zes overwinningen en vier nederlagen staat de landskampioen van 2021 op de zevende plaats, met 6 punten achterstand op koploper Atalanta. Salernitana bivakkeert met 10 punten in de middenmoot.

Inter liet woensdag in de Champions League de kans liggen om zich al te verzekeren van een plek in de knock-outfase. De Italianen gaven bij FC Barcelona tot twee keer toe een voorsprong uit handen (3-3).

ZATERDAG

Juventus wint weer

Dusan Vlahovic heeft Juventus weer eens aan succes geholpen. De spits maakte het enige doelpunt in de stadsderby tegen Torino (0-1). De Serviër reageerde in de 74e minuut attent nadat Danilo een hoekschop met zijn hoofd had verlengd.

Perr Schuurs (rechts) Ⓒ ANP/HH

Juventus klom met de zege naar een voorlopige zevende plaats op de ranglijst van de Serie A. Koploper Napoli heeft 7 punten meer en speelt zondag tegen Bologna. Juventus was wel weer toe aan een overwinning. De club verloor dinsdag van Maccabi Haifa in de Champions League (2-0). Vorige week was AC Milan eveneens met 2-0 te sterk.

Trainer Massimiliano Allegri kreeg de afgelopen weken veel kritiek op de slechte competitiestart van Juventus. De leiding van de club uit Turijn heeft echter nog steeds vertrouwen in de Italiaanse oefenmeester. Juventus was sterker dan Torino, dat lang op de been werd gehouden door Vanja Milinkovic-Savic. De doelman reageerde voor rust uitstekend op doelpogingen van Vlahovic, Manuel Locatelli en Moise Kean. In de openingsfase van de tweede helft tikte hij een schot van Locatelli over het doel.

Perr Schuurs speelde de hele wedstrijd voor Torino.