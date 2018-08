Hogenkamp betreurt missen US Open

De huidige nummer 137 van de wereldranglijst betreurt op Twitter haar absentie bij het laatste grandslamtoernooi van het jaar. „Maar ik weet dat het voor dit moment de juiste beslissing is. Tot volgend jaar New York”, laat de 26-jarige speelster weten.

Hogenkamp verkeert momenteel in een goede vorm. Zondag schreef ze het ITF-toernooi in Koksijde op haar naam. Eind vorige maand was Hogenkamp tevens de beste op het ITF-toernooi in Praag. Ze is nu tien duels op rij ongeslagen.