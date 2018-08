Groenewegen spreekt ploegleider tegen

Bekijk ook: Jakobsen toont zijn klasse in BinckBank Tour

„Volgens mij had Dylan vandaag geen superbenen”, zegt Nico Verhoeven op de website van LottoNL-Jumbo. „Dat is logisch na het uitvallen in de Tour de France. Hij heeft een periode gehad dat hij nauwelijks heeft kunnen trainen. Als hij goed was geweest, had hij gesprint om de overwinning. Nu moest hij passen.”

Maar dat hij geen goede benen gehad zou hebben, weersprak de tweevoudig ritwinnaar van de afgelopen Tour de France. „Lastige sprint, maar de benen zijn beter dan verwacht. Ik heb zin in de komende sprints”, twitterde Groenewegen kort na afloop van de etappe. Om vervolgens te antwoorden nadat hij geconfronteerd werd met de woorden van ploegleider Verhoeven. „De benen waren prima hoor. Wie er gelijk heeft? Ik.”