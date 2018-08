Cech woest op Bayer Leverkusen: ’Zo triest’

Oplossing

Nadat een Arsenal-supporter een filmpje van het moment op Twitter had gezet, reageerde het officiële twitteraccount van Bayer Leverkusen op de flater. „We might know a guy...”, schreef de Duitse club, verwijzend naar Bernd Leno. Die doelman maakte deze zomer de overstap van Bayer naar Arsenal en zat zondag tegen Manchester City op de bank.

Maar de opmerking viel bij Cech volledig verkeerd. „We delen belangrijke normen en waarden die van ons een grote club maken, niet alleen op voetbalgebied. Eerlijke competitie, professionaliteit en sportiviteit zijn de belangrijkste aspecten die je jonge voetballers leert en het is triest om te zien wanneer andere clubs niet dezelfde normen en waarden delen”, reageerde de Tsjechische keeper op de tweet van Bayer Leverkusen.

Vervolgens reageerden de Duitsers daar weer op, door Cech duidelijk te maken dat het maar een opmerking met een knipoog was. „Het lijkt er op dat onze grap over het willen zien van Leno, onze voormalige speler, een beetje harder/persoonlijker bij jou is aangekomen dan bedoeld. Wij zijn allen voor de normen en waarden die je aanhaalt en wensen jou en je grote club al het beste. Uitstekende redding op Sergio Agüero!”

Arsenal verloor het thuisduel met Manchester City overigens met 2-0.