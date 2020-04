’Extreme omstandigheden tijdens Spelen, maar wat maakt dat uit?’

Dirk Uittenbogaard, Abe Wiersma, Tone Wieten en Koen Metsemakers na hun gouden WK-race van 2019. Ⓒ EPA

AMSTERDAM - Zo oppermachtig als de Nederlandse teamsprinters bij het baanwielrennen zijn, zo toonaangevend is de mannendubbelvier bij het roeien. Het kwartet krachtpatsers is de torenhoge favoriet voor olympisch goud, uitstel of niet. Tone Wieten, lid van het paradepaardje van de Oranje-roeivloot: „We willen laten zien dat 2019 geen toevalstreffer was.”