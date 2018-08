Hendriks: ’Nederland geweldig op EK’

„Nederland heeft geweldig goed gepresteerd”, zegt Hendriks tegenover de NOS. „We hebben een enorm aantal medailles gewonnen, in heel veel sporten. Maar niet alleen op de Europese Kampioenschappen hebben we goed gepresteerd. De laatste weken heeft Nederland echt van zich doen spreken”, doelt hij onder meer ook op de hockeyvrouwen, die in Londen wereldkampioen werden.

Betere organisatie

„Er waren toernooien die nu veel meer leefden dan voorheen bij EK’s het geval was”, prijst Hendriks de opzet van het evenement. „Wat ik van de bondscoaches hoor, is dat het niveau van de organisatie een stuk beter is dan wanneer zij een EK ’in hun eentje’ hebben”, aldus de directeur, die ook te spreken is over hoe de kampioenschappen in Nederland gevolgd werden.

„De sporters hebben echt meegekregen dat het in Nederland veel meer leefde. Het was een succesvol evenement met goede prestaties.” Nederland veroverde in Berlijn en Glasgow liefst 43 medailles.