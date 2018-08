Feyenoord houdt de deur op slot

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst houdt de deuren op het trainingscomplex deze week grotendeels gesloten. De dag voor het duel met AS Trencin staat hij de media toe om een deel van de training bij te wonen, maar verder wil hij met zijn onder vuur liggende selectie in beslotenheid werken aan een snel herstel.

Van Bronckhorst weet dat zijn elftal een loodzware klus wacht om het Europese avontuur nog te verlengen, maar hij is niet zo pessimistisch als de vele criticasters. „Tegen PSV hebben we een goede prestatie geleverd. In de week daarna was de vorm snel weg, maar dat betekent dat die ook weer snel kan terugkomen. Wij gaan er gewoon voor”, aldus Van Bronckhorst.

De coach liet zijn jonge debutant Luis Sinisterra, de aankoop uit Colombia, na zijn eerste minuten bij De Graafschap maandag ook in actie komen bij de beloften tegen Excelsior. Met Sinisterra won Feyenoord met 6-0 en de Zuid-Amerikaan scoorde tweemaal. Sinisterra zal de druk gaan opvoeren bij de andere twee buitenspelers Sam Larsson en Jean-Paul Boëtius. De Zweed hoopt donderdag weer in actie te komen, al is Boëtius natuurlijk alleen geschorst voor de competitie en niet voor het Europese duel met AS Trencin.