Ajax kan nieuwe rel rond rugnummer net voorkomen

Nadat Hakim Ziyech ontstemd was dat Dusan Tadic ’zijn’ rugnummer 10 kreeg en de club in een statement duidelijk maakte waarom dat gebeurde, betrof het nu een uiterst gevoelig onderwerp.

Nouri

De bij de selectie gehaalde Dani de Wit zag op de lijst in de kleedkamer tot zijn verbazing dat trainer Erik ten Hag had bepaald dat hij in Europese wedstrijden rugnummer 34 zou dragen. Het nummer van Abdelhak Nouri, dat na het leed dat de middenvelder trof nooit meer zou worden vergeven en De Wit uit respect voor Nouri ook niet wilde hebben.

Teammanager Jan Siemerink streek uiteindelijk de plooien glad. Hij zorgde ervoor dat De Wit de Champions League of Europa League ingaat met nummer 30.