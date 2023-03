Voorzitter rvc Vitesse trekt deur achter zich dicht

De 64-jarige Parren, die sinds december 2017 in de raad van commissarissen zat, werd twee jaar geleden benoemd tot voorzitter van de rvc. „Als lid en voorzitter van zowel de raad van commissarissen als het stichtingsbestuur heb ik mij jarenlang ingezet voor deze prachtige club”, zei Parren in een verklaring van de club. „Nu is het moment gekomen om afscheid te nemen; een besluit dat ik in het belang van de club heb genomen.”

Moeilijke periode

Vitesse zit in een moeilijke periode. De club ligt in de clinch met de eigenaar van stadion Gelredome over de hoogte van de huursom. Dinsdag verloor Vitesse het kort geding over het gebruik van stadion Gelredome na 1 oktober. De uitspraak kan grote gevolgen hebben voor de Arnhemmers.

De KNVB wilde uiterlijk 1 maart weten in welk stadion Vitesse na 30 september zijn thuiswedstrijden gaat spelen. Nu dat niet in het Gelredome lijkt te kunnen, is de kans aanwezig dat de KNVB Vitesse de proflicentie afpakt en Vitesse geen betaald voetbal meer kan spelen. Ook sportief kent Vitesse een tegenvallend jaar. De ploeg van Phillip Cocu staat slechts dertiende in de Eredivisie, vijf punten boven de gevarenzone.

